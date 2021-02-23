Поправки об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов внесут в Госдуму 24 февраля

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Поправки в Уголовный кодекс РФ, устанавливающие ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны, внесут в Госдуму в среду. Об этом во вторник сообщил журналистам первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Мы, безусловно, будем работать над совершенствованием нашего законодательства. 24 февраля "Единая Россия" вместе с представителями других парламентских партий внесет поправки в законодательство и ужесточит ответственность за подобные проявления", - сказал Турчак.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") сообщила о подготовке группой депутатов поправок об уголовной ответственности за оскорбления ветеранов. По ее словам, предлагается "отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны и установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества". Она уточнила, что поправки вносятся ко второму чтению законопроекта о защите исторической памяти, который был единогласно принят нижней палатой в первом чтении 10 февраля. Изменения коснутся уголовного и административного законодательства для юридических лиц.

Как отмечал еще один из авторов инициативы, председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов, поправки предусматривают не только увеличение штрафов, но и "реальные сроки за особо тяжелые случаи глумления над честью и достоинством ветеранов".