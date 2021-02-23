{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Матвиенко и Володин возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Церемония завершилась торжественным маршем роты Почетного караула и военного оркестра

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Председатели Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, депутаты и сенаторы во вторник возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в честь Дня защитника Отечества.

Спецпроект на тему
От будёновки до "Ратника": 100 лет истории армии за 15 минут Путь от рабоче-крестьянской армии к "солдату будущего" – в спецпроекте ТАСС

Согласно сообщению пресс-службы Совфеда, в День защитника Отечества Матвиенко "почтила память погибших за Родину, возложив цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены". В церемонии приняли участие первый зампредседателя СФ Андрей Яцкин, вице-спикеры верхней палаты Николай Журавлев, Галина Карелова, а также руководитель аппарата Совета Федерации Геннадий Голов. "Церемония завершилась торжественным маршем роты Почетного караула и военного оркестра", - уточнили в пресс-службы.

Как говорится в сообщении на сайте Госдумы, Володин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику Георгию Жукову вместе с руководителями думских фракций и депутатами, включая первого вице-спикера Александра Жукова и вице-спикеров Петра Толстого и Ирину Яровую.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичМатвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
Лукашенко и Медведев провели телефонный разговор
Как сообщили в секретариате Медведева, политики условились позже провести личную встречу
Читать полностью