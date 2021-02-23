Небензя напомнил СБ ООН, как НАТО принесло экологию в жертву политике в Ливии

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во вторник на заседании Совета Безопасности всемирной организации по вопросам климата, инициированного Великобританией, напомнил партнерам из числа стран НАТО, как они принесли экологию в жертву политике во время бомбардировок Ливии.

"Последнее время в качестве показательного примера региона, в котором изменение климата непосредственно влияет на стабильность, приводится Сахель, - отметил он. - Однако нельзя забывать о причинах, которые привели к резкому обострению рисков в области безопасности там. Среди них - волюнтаристские действия ряда стран, приведшие к смене режима в Ливии, последствия для экологии ракетно-бомбовых ударов НАТО, в том числе по объектам нефтяной инфраструктуры".

"Это пример того, как экология приносится в жертву геополитике. Таких примеров мы могли бы привести много", - добавил дипломат.

Небензя указал, что, хотя защитники окружающей среды в последнее время часто указывают, как изменение климата приводит к новым конфликтам, не следует забывать, что конфликты, в свою очередь, тоже могут приводить к серьезным экологическим проблемам и затруднять их решение.

Заседание Совета Безопасности ООН по вопросам климата проводится по инициативе председательствующей в нем в этом месяце Великобритании. Особенное место борьбе с изменением климата отводит также администрация президента США Джо Байдена, который подписал указ о возвращении в Парижское соглашение буквально через несколько часов после инаугурации. В борьбе за сохранение планеты Вашингтон особенно сосредоточился на призывах к различным странам международного сообщества, в том числе России и Китаю, как можно скорее принять на себя новые обязательства по сокращению выбросов углекислого газа.

Проблемы в сфере безопасности

Небензя заявил, что изменение климата стало одним из глобальных современных вызовов, однако считать его главным источником проблем в сфере безопасности - это "уводить дело от реальных причин".

"Мы согласны с тем, что климатические изменения и экологические проблемы могут усугублять конфликты. Но являются ли они их первопричиной? В этом есть большие сомнения", - указал он. Дипломат добавил, что "связь климата с конфликтами можно рассматривать только применительно к отдельным странам и регионам, говорить об этом генерически и в глобальном контексте необоснованно, а навязывать автоматизм такой взаимосвязи даже опасно".

Как указал Небензя, хотя изменение климата стало глобальным вызовом, некоторые страны придерживаются протекционизма в области так называемых зеленых технологий, отказываясь делиться ими с другими государствами.

Постоянный представитель РФ при ООН также отметил, что для обсуждения вопросов климата существуют специальные форматы в системе ООН, хотя вынесение этой проблемы на заседание Совета Безопасности может смотреться выигрышно. "Но реальную работу над повышением координации международной деятельности на этом направлении целесообразно вести на профильных площадках, таких как Генассамблея ООН, ЭКОСОС [Экономический и социальный совет ООН], система развития ООН и, конечно же, Рамочная конвенция ООН об изменении климата", - подчеркнул дипломат.

Заседание Совета Безопасности ООН по вопросам климата проводится по инициативе председательствующей в нем в этом месяце Великобритании. Особое место борьбе с изменением климата отводит также администрация президента США Джо Байдена, который подписал указ о возвращении в Парижское соглашение буквально через несколько часов после инаугурации. В борьбе за сохранение планеты Вашингтон особенно сосредоточился на призывах к различным странам международного сообщества, в том числе России и Китаю, как можно скорее принять на себя новые обязательства по сокращению выбросов углекислого газа.