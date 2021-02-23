Захарова прокомментировала блокировку в Twitter якобы связанных с Россией аккаунтов

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Москва изучит основания блокировки в Twitter 100 "связанных с Россией" аккаунтов. Об этом заявила во вторник ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Будем разбираться с основанием блокировки и дадим экспертное заключение", - сообщила дипломат.

Захарова также назвала интересной формулировку заявления компании, согласно которому заблокированные аккаунты "пытались влиять на ЕС и США". "Под нее могу попасть миллионы пользователей. Даже ресурсы сотоварищей [Алексея] Навального - вот уж они точно влияют на США и ЕС, учитывая, с какой скоростью там штампуются антироссийские санкции по просьбе "агентов влияния", - указала она.

Как следует из заявления на сайте Twitter, соцсеть заблокировала 100 аккаунтов из двух групп: первая из них состоит из 69 аккаунтов, которые якобы связаны с российскими властями, с помощью которых осуществлялась активность, направленная на "ослабление стабильности и надежности НАТО". Во вторую группу попал 31 аккаунт. Учетные записи из этой группы предположительно связаны с российским "Агентством интернет-исследований", посредством этих аккаунтов якобы осуществлялись действия, "направленные против США и ЕС".

Ранее Twitter и Facebook неоднократно блокировали связанные с РФ аккаунты в соцсетях. Захарова в июне 2020 года призывала американские интернет-платформы пересмотреть свои подходы в свете блокировки аккаунта проекта "Лидеры России" и других аккаунтов из России. По ее словам, ограничительные со стороны руководства соцсетей носят характер политически окрашенной цензуры.