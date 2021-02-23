Полянский: ООН отрывается от реальности, обсуждая "сказку о русской агрессии" на Украине

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. "Сказка о российской агрессии" на Украине позволяет Киеву и его западным партнерам уйти от обсуждения вопроса об ответственных за гражданский конфликт в стране. Об этом заявил во вторник первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на пленарной встрече Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на Украине.

"Если и бывают правы те, кто утверждает, что ООН часто отрывается от реальности, - сегодня как раз самый наглядный пример подобного "отрыва", - сказал он. - Благодарить за это мы должны наших украинских коллег, оседлавших и нещадно эксплуатирующих вот уже около семи лет роль жертвы так называемой российской агрессии".

Полянский добавил, что и у Украины, и у поддерживающих ее западных стран есть очевидный взаимный интерес в том, чтобы "в сказку о российской агрессии продолжали верить", ведь иначе придется признать ответственность за события на майдане в начале 2014 года и пожар в одесском Доме профсоюзов, развязывание конфликта на Донбассе. "Отвечать на эти и другие вопросы рано или поздно придется, - продолжил он. - В том числе и прежде всего перед гражданами Украины. Мы понимаем, что это сложно и неприятно. Гораздо проще продолжать вводить всех в заблуждение".

Российский дипломат также отметил, что приверженность Киева минским соглашениям - "красивый и удобный для Запада миф, не имеющий никакого отношения к реальности", о чем свидетельствуют и заявления украинских официальных лиц. "Это все для внутриукраинского потребления, - указал Полянский. - На международном же уровне все они, не моргнув глазом, при поддержке наших западных коллег заявляют, что Украина Минские соглашения выполняет, а не выполняет же их Россия, о которой в соглашениях не говорится ни слова. Но это никого не смущает".

Конференция по Донбассу

Полянский заявил, что представители Донецка и Луганска в апреле-мае 2021 года планируют провести в Минске научно-практическую конференцию по выполнению договоренностей по урегулированию в Донбассе.

"Представители Донбасса, напротив, предпринимают все усилия для продвижения по пути мирного урегулирования конфликта на востоке этой страны, - отметил он. - В частности, в апреле-мае они планируют организовать в Минске - разумеется, в случае если это будет удобно гостеприимным белорусским хозяевам - научно-практическую конференцию по обсуждению хода выполнения минских соглашений".

"Если она будет проигнорирована киевскими властями и их покровителями - а именно к такому прогнозу подталкивает анализ их логики поведения за последнее время - это будет еще одна упущенная возможность для того, чтобы на восток Украины пришел долгожданный мир", - добавил дипломат.

Полянский указал, что действия Киева уже навсегда оттолкнули от него крымчан, но Донецк и Луганск пока оставляют дверь к урегулированию открытой. Он посоветовал украинским властям "как можно скорее прекратить свои геополитические игры и приступить, наконец, к выполнению Минских договоренностей", чтобы она тоже не закрылась.