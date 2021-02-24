Президенты России и Киргизии проведут переговоры в Москве

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров в среду проведут переговоры в Москве.

Это будет первая встреча главы российского государства с новым киргизским лидером. Ранее они общались только по телефону или - во время саммитов - по видеосвязи.

Для Путина международные переговоры в среду станут уже третьими в 2021 году. В начале января президент России обсуждал с лидерами Азербайджана и Армении ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, а 22 февраля встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Для Жапарова, который в январе вступил в должность президента Киргизии, поездка в Россию будет первым зарубежным визитом в качестве избранного главы государства.

Повестка встречи

Как сообщали в пресс-службе Кремля, на встрече в среду Путин и Жапаров планируют рассмотреть состояние и перспективы дальнейшего развития российско-киргизского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Лидеры предполагают обсудить и актуальные вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

При этом Киргизия намерена также провести инвентаризацию договоров и соглашений с Россией и определить наиболее перспективные направления для развития дальнейшего сотрудничества, сообщил ТАСС перед визитом Жапарова в Россию глава киргизского внешнеполитического ведомства Руслан Казакбаев.

По его словам, киргизская сторона во время переговоров планирует поднять в том числе вопросы о снижении цены на поставляемый из РФ природный газ, переводе оплаты двухсторонних торговых операций в национальные валюты, а также о возобновлении участия российских компаний в реализации энергетических проектов на территории республики.

Помимо этого, Бишкек предложит рассмотреть возможность наладить более активные поставки киргизской сельхозпродукции на российский рынок, а также возобновить в полном формате авиационное и железнодорожное сообщение между двумя странами, которое было ограничено весной прошлого года из-за пандемии. "Мы планируем затронуть на переговорах и тему оказания Кыргызстану кредитной помощи по линии Евразийского фонда стабилизации и развития", - добавил министр.

Обширные планы

Во время визита в Россию у Жапарова также запланированы двусторонние встречи и с другими российскими государственными деятелями, в том числе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Кроме того, он намерен встретиться с российским бизнес-сообществом, а также с соотечественниками и обучающимися в российских вузах студентами из Киргизии.

В ходе встреч в Москве киргизская сторона планирует затронуть в том числе вопросы поставок в республику российской вакцины "Спутник V". Заявку на получение 500 тыс. доз этой вакцины Киргизия направила в конце прошлого года.

Предыдущие контакты Бишкека и Москвы на высшем уровне были заочными. Так, в ноябре прошлого года по инициативе киргизской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Жапаровым, который в то время занимал пост премьер-министра и исполняющего обязанности президента республики.

Жапаров тогда проинформировал президента России о развитии ситуации в Киргизии с учетом событий, произошедших после октябрьских парламентских выборов. Помимо этого, обсуждалось двустороннее сотрудничество, в том числе в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также в борьбе с распространением коронавируса.

В тот же день телефонный разговор с Жапаровым провел и российский премьер Михаил Мишустин. Они обсуждали взаимодействие двух стран и реализацию совместных проектов в области энергетики, промышленности и транспорта.

Союзнические отношения

За несколько дней до визита в Москву в правительственной газете "Слово Кыргызстана" была опубликована статья Жапарова, касающаяся взаимоотношений Киргизии и России. В ней лидер страны заявил о том, что укрепление союзнических отношений с Россией отвечает национальным интересам республики, альтернативы этому процессу нет.

Благодаря интеграционным проектам и своей мощи Россия "обеспечивает мир по периметру государственной границы, формирует вокруг себя динамично развивающийся регион", подчеркивал президент республики. Жапаров также выражал уверенность в том, что "предстоящий визит будет способствовать укреплению отношений" между странами и "развитию сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес".

Путин, в свою очередь, неоднократно указывал на роль Киргизии как надежного союзника и стратегического партнера России. В поздравительной телеграмме, направленной Жапарову после его победы на президентских выборах, российский лидер также обращал внимание на большой опыт плодотворного сотрудничества двух стран в различных областях и их конструктивное взаимодействие в рамках интеграционных объединений.

Ранее Путин также выражал удовлетворение стабилизацией ситуации в Киргизии и заверял, что Россия будет поддерживать республику на этом пути.

О выборах в Киргизии

Жапаров победил на состоявшихся 10 января досрочных президентских выборах, набрав 79,2% голосов избирателей. Прежний глава государства Сооронбай Жээнбеков досрочно сложил с себя полномочия в октябре прошлого года на фоне массовых беспорядков и акций протеста против итогов прошедших 4 октября парламентских выборов.

Участники митингов захватили здания парламента, правительства и администрации президента, а также освободили из мест заключения находившихся в них известных политиков, в том числе Жапарова, который отбывал срок за захват заложника. Впоследствии суд полностью его оправдал.