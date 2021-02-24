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Кабулов заявил, что Россия согласовывает дату международной встречи по Афганистану

Ранее спецпредставитель президента по Афганистану заявил, что договорился с американским спецпредставителем Залмаем Халилзадом о проведении встречи между Россией, США и Китаем

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Россия согласовывает с партнерами детали планируемой международной встречи расширенной "тройки" в Москве по афганскому мирному урегулированию, даты пока нет. Об этом сообщил в среду ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Нет, даты нет. Пока мы согласовываем с партнерами. Сообщим, когда будет дата", - сказал спецпредставитель президента, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Кабулов в интервью Sputnik Afghanistan заявил, что договорился с американским спецпредставителем по Афганистану Залмаем Халилзадом о проведении встречи между Россией, США и Китаем. По его словам, такие консультации могут пройти в Москве до конца февраля.

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АфганистанРоссия
Молния
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