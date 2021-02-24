Путин подписал закон о временных удостоверениях для лиц без гражданства

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий выдачу временных удостоверений личности сроком на десять лет для лиц без гражданства, находящихся на территории РФ. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Ранее в законодательстве не было обозначено удостоверение, которое бы выдавалось лицам без гражданства после установления их личности при отсутствии у них документов, признаваемых в РФ.

Согласно новым поправкам, временное удостоверение лица без гражданства будет выдаваться на десять лет. Документ будет аннулирован в случае получения его обладателем иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране, а сам он должен будет покинуть РФ в течение 15 дней. Также временное удостоверение может быть аннулировано или не выдано при установлении факта сообщения ложных сведений или предоставления ложных документов.

Кроме того, предусмотрена постановка на учет по месту пребывания лиц без гражданства, имеющих временное удостоверение, по истечении семи рабочих дней с даты получения данного документа.