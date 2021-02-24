Лавров: международные правила регулирования помогут избежать цензуры со стороны соцсетей

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Выработка международных правил по регулированию социальных сетей позволит избежать цензуры и манипулирования со стороны их руководства. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в среду на сегменте высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека.

"Все большее беспокойство вызывает нетранспарентная политика платформ социальных сетей, которые по своему усмотрению запрещают или цензурируют контент пользователей, откровенно манипулируя общественным мнением. В этой связи на первый план выходит задача выработки правил регулирования соцсетей на национальном и международном уровнях в целях предотвращения подобных злоупотреблений", - сказал он.

Лавров отметил, что государства, взявшие на себя обязательства обеспечивать всем гражданам свободу доступа к информации, "должны на деле доказать свою способность добиться их выполнения, а не прятаться за корпоративными правилами частного бизнеса".