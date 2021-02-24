Лавров назвал недопустимым использование детей в политических целях

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Организаторы кампаний, направленных на расшатывание внутриполитической стабильности в суверенных государствах, с легкостью используют детей в своих целях, такие действия недопустимы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на сегменте высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека.

"Сегодня глобальное медийное пространство становится местом решения узкокорыстных геополитических проблем. Фейковые агрессивные кампании в СМИ расшатывают внутриполитическую стабильность в суверенных государствах, провоцируют беспорядки и акты насилия. Особую озабоченность вызывает та легкость, с которой псевдопоборники демократии безответственно используют в своих политических целях подростков и детей. Это недопустимо", - подчеркнул министр.

Ранее Лавров заявил, что попытки Москвы указать Западу на недопустимость участия детей в акциях протеста остаются без какой-либо реакции.

В Москве и других крупных городах России 23 и 31 января прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. В преддверии этих акций в социальных сетях TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" массово распространялись видеоролики с призывом участвовать в несанкционированных митингах. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.