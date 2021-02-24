Лавров заявил, что Запад пользуется пандемией для давления на неугодные ему правительства

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Ряд западных стран продолжает не замечать пагубное влияние односторонних рестрикций на осуществление прав человека, несмотря на пандемию, и стремится воспользоваться ею для оказания давления на неугодные правительства. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на сегменте высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"В западных столицах упорно продолжают не замечать губительного влияния незаконных рестрикций на осуществление прав человека. Видим в этом не только политизацию гуманитарных вопросов, но и стремление воспользоваться пандемией для наказания так называемых неугодных правительств", - сказал Лавров.

Министр выразил сожаление, что, несмотря на пандемию и очевидную необходимость консолидации усилий, "некоторые западные коллеги по-прежнему не намерены пересматривать свою эгоистичную линию", отказываться от силовых подходов, нелегитимных методов шантажа и давления. "Проигнорированы призывы генерального секретаря ООН и верховного комиссара ООН по правам человека приостановить односторонние санкции в части поставок продовольствия, медикаментов и оборудования, необходимых для борьбы с вирусом, и соответствующих финансовых транзакций. Напомню и об инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина о создании в международной торговле зеленых коридоров, свободных от санкций и других искусственных барьеров", - добавил он.

За совместное решение проблем

Лавров напомнил, что в этом году Россия вновь участвует в работе СПЧ в качестве полноправного члена. "Возвращение в состав основного правозащитного органа Всемирной организации рассматриваем как подтверждение ключевой роли, которую наша страна играет в многостороннем сотрудничестве во всех областях, - подчеркнул министр. - Намерены активно использовать полномочия в СПЧ в целях укрепления его потенциала и авторитета, продвижения объединительной повестки дня".

Глава МИД РФ отметил, что это особенно важно в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. Эта инфекция, добавил министр, нанесла существенный ущерб социально-экономическим основам государств и соответствующим правам граждан, под угрозу поставлено главное - право на жизнь.

Лавров обратил внимание на то, что спад в мировой экономике в результате пандемии привел к значительному росту безработицы и усилил социальную незащищенность. "Увеличивается неравномерность в развитии отдельных государств и регионов. Нарастает неравенство и внутри отдельных стран, в том числе принадлежащих к так называемому золотому миллиарду. Именно на этих проблемах мы должны сегодня сосредоточиться, совместно искать пути их решения, задействуя в том числе потенциал Совета ООН по правам человека", - подчеркнул глава российского дипведомства.