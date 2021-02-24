Лавров назвал проявлением политической цензуры закрытие русскоязычных каналов на Украине

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на сегменте высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека, назвал политической цензурой закрытие русскоязычных каналов на Украине и в Прибалтике.

По его словам, те, кто на протяжении десятилетий поучал весь мир свободе слова и выражения мнений, сейчас демонстрируют нетерпимость к альтернативным точкам зрения. "В ряде стран проводится целенаправленная линия на установление политической цензуры, ограничение доступа к информации в нарушение обязательств в рамках ООН, ОБСЕ и Совета Европы, - указал министр. - Недавнее закрытие на Украине и в Прибалтике русскоязычных телеканалов, обыски у журналистов, их высылки из страны - яркие тому примеры".