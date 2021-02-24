Лавров указал на необходимость коррективов в работе Совета ООН по правам человека

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Работа Совета ООН по правам человека (СПЧ) нуждается во внесении некоторых коррективов, однако глобального реформирования не требуется. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на сегменте высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"В текущем году исполняется 15 лет с момента создания СПЧ. Убеждены, что Совету не требуется кардинального реформирования или изменения статуса, - сказал он. - Вместе с тем очевидно, что он функционирует не идеально и назрели определенные коррективы".

По словам Лаврова, серьезные нарекания вызывает деятельность специальных процедур Совета, которые изначально задумывались как механизм содействия государствам в выполнении их правозащитных обязательств. "Необходимо привести их деятельность в соответствии с этими критериями. Хочу при этом подчеркнуть, Россия ответственно подходит к членству в Совете и настроена на продолжение сотрудничества со специальными процедурами. Готова принимать их у себя, как только улучшится ситуация с коронавирусом", - добавил министр.

Лавров отметил, что Россия выступает за укрепление в работе СПЧ принципа сотрудничества, за налаживание честного, взаимоуважительного и равноправного диалога по актуальным вопросам. "Будем и впредь отстаивать такие приоритеты, как борьба с дискриминацией языковых и религиозных меньшинств, а также с безгражданством, целостность судебной системы, защита уязвимых групп населения и их социально-экономических прав", - подчеркнул глава российского МИД.

Как обратил внимание министр, Россия ожидает "открытого и деполитизированного обсуждения любых вопросов на женевской площадке". "Готовы учитывать приоритеты и озабоченности других стран. В целом будем делать максимум для того, чтобы права человека рассматривались в качестве фактора, способствующего сближению, а не разобщению государств, и укрепляющего атмосферу доверия и взаимного уважения", - указал он.