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Лавров считает, что демонстрации в ЕС и США обнажили системное неравенство в этих странах

По словам главы МИД РФ, пандемия привела к обострению таких застарелых проблем, как расизм и ксенофобия, дискриминация национальных и религиозных меньшинств

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Массовые протестные акции, которые за последний год прошли в США и странах Евросоюза, продемонстрировали сохраняющееся там системное неравенство. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на сегменте высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека.

"Пандемия привела к обострению таких застарелых проблем, как расизм и ксенофобия, дискриминация национальных и религиозных меньшинств, - сказал он. - Массовые демонстрации в США и Европе обнажили сохраняющееся в этих странах системное неравенство, а также подтвердили опасность попустительства экстремистским идеологиям".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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