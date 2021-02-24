В СПЧ прокомментировали лишение Навального статуса "узника совести"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод считает, что правозащитная организация Amnesty International ("Международная амнистия") изменила свое решение о признании "узником совести" Алексея Навального под влиянием массовых критических отзывов о нем.

Во вторник медиаменеджер Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Александр Артемьев сообщил, что организация отказалась называть Навального "узником совести" из-за высказываний, сделанных им в середине 2000-х годов. В этот период он записал несколько видеороликов, в которых уничижительно отзывался о мигрантах.

"Теперь, когда критические отзывы о Навальном стали массовыми и звучат они в том числе из недр самой оппозиции, когда глумление над ветераном заставило от него отшатнуться многих, когда всплыли националистические высказывания Навального прошлых лет, Amnesty решила отыграть назад. Значит, еще способны признавать ошибки", - заявил Брод ТАСС в среду.

Член СПЧ отметил, что Amnesty International, поспешив признать Навального узником совести 17 января, "в очередной раз подтвердила политическую подоплеку и однобокость подобных действий". "Неслучайная избирательность. Дискриминация русских в странах Балтии, на Украине, преследование правозащитников и журналистов в порядке вещей, а все, что работает на майдан в России, заслуживает внимания, сочувствия и героизации", - добавил он.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, изменив постановление районного суда в части срока отбывания наказания и засчитав Навальному время пребывания под домашним арестом в период с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года. По словам адвоката, Навальный проведет в колонии с учетом этого решения немногим более 2,5 года.