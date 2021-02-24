Песков: Путин и Лукашенко решили активизировать работу по линии экономических ведомств

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились по итогам переговоров активизировать работу по линии экономических ведомств и налоговых служб. Об этом журналистам сообщил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, напомнив, что лидеры встречались лично в Сочи 22 февраля и провели телефонный разговор 23 февраля.

"Встреча была очень полезной, своевременной, конструктивной и откровенной. Конечно, главным образом говорили о расширении и совершенствовании взаимодействия по линии экономических ведомств", - сказал Песков, отметив, что "действительно произошел определенный спад пандемийный - и в объеме товарооборота, и в экономическом плане".

Поэтому, по его словам, лидеры пришли к выводу, что сейчас нужно прилагать очень энергичные усилия для того, чтобы компенсировать этот спад и "вывести на траекторию роста все основные показатели".

"Поэтому два президента как раз говорили о том, что по линии экономических ведомств надо активизироваться, нужно особенно обратить внимание на взаимодействие в налоговой сфере", - сказал пресс-секретарь главы государства. Песков рассказал, что именно с этой целью состоятся консультации по линии налоговых ведомств двух стран и между руководителями правительств. "А потом уже по углублению взаимодействия сотрудничества в этих областях будут конкретизированы меры двусторонние", - уточнил он.

Комментируя вопрос о том, обсуждалась ли на встрече двух лидеров тема продажи российским компаниям белорусских активов, Песков заметил, что "совместное инвестиционное сотрудничество - это то, что фигурирует на повестке дня постоянно". "Это неотъемлемая часть и нашего союзного государства, и всего комплекса торгово-экономических отношений. В конкретном плане каких-то перечней быть не может, потому что это все вопрос экономической целесообразности и выгодного экономического предложения", - подчеркнул он. Также представитель Кремля сообщил, что Путин и Лукашенко говорили о координации усилий по линии силовых ведомств, в том числе министерств обороны. "Тоже достаточно скоро уже состоятся консультации между этими ведомствами, министры обороны будут общаться", - отметил он.

"Президент России весьма позитивно оценивает итоги встречи", - заключил Песков.