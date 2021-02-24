Песков заявил, что дата послания Путина парламенту пока не назначена

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Дата выступления президента России Владимира Путина с Посланием Федеральному Собранию пока не назначена, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока дата не назначена", - сказал он. Представитель Кремля заверил, что как только этот день будет определен, об этом проинформируют СМИ.

Пресс-секретарю президента не первый раз задают вопрос о дате выступления Путина с посланием парламенту. Например, ранее он опровергал информацию, что это мероприятие может состояться 23 февраля. Тогда же Песков заявил, что при подготовке послания учитываются прошедшие протестные акции и предстоящие в этом году выборы. "Разумеется, тема очередных парламентских выборов не может не найти отражения в послании, которое огласит глава государства", - сказал представитель Кремля, напомнив, что послание, это "набор задач по развитию страны в самых разных областях - о социально-экономическом, технологическом и ином".