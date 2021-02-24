Путин 24 февраля примет участие в коллегии ФСБ

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в открытом формате выступит с речью на коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом журналистам сообщил в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Каждый год обычно во второй половине февраля происходит такой период коллегий силовых ведомств. Вы знаете, что Путин традиционно на них ходит, выступает, дает свою оценку работе ведомств. Сегодня Путин будет в Федеральной службе безопасности, где как раз такое заседание коллегии пройдет. Президент обратится с речью к участникам этой коллегии", - сказал Песков, уточнив, что это выступление будет открыто для СМИ.

Представитель Кремля добавил, что оставшаяся часть коллегии "в силу специфики ведомства" пройдет в закрытом формате.

Кроме того, Песков сообщил, что на вторую половину дня в рабочем графике президента запланированы переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

"Киргизия - это наш союзник, стратегический партнер. Садыр Жапаров, который будет у президента в гостях, проведет с ним обстоятельные переговоры", - уточнил пресс-секретарь российского лидера, отметив, что этот первый зарубежный визит президента Киргизии "очень объемный по содержанию", и в повестке дня у Жапарова также встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, главами обеих палат парламента, представителями администрации Кремля, РСПП.