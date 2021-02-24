Лавров: Россия против задействования ОЗХО для давления на неугодные государства

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Россия выступает против того, чтобы Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) использовали как инструмент давления на неугодные государства. Об этом говорится в видеообращении главы МИД РФ Сергея Лаврова к участникам Женевской конференции по разоружению.

"Нуждается в выправлении ситуация в Организации по запрещению химического оружия, - сказал он. - Выступаем против порочной практики задействования организации для давления на неугодные государства посредством санкционных мер на основе бездоказательных обвинений в применении химического оружия".

Министр добавил, что Россия является сторонницей "объективного и профессионального диалога, основанного на фактах и на честном выполнении Техническим секретариатом требований Конвенции о запрещении химического оружия, а не неких конспирологических теориях в духе "highly likely".

Борьба с химическим и биотерроризмом

Россия призывает партнеров ответственно подойти к рассмотрению инициативы Москвы о разработке конвенции по борьбе с химическим и биологическим терроризмом, заявил Лавров.

"В наших усилиях главенствующую роль отводим ООН и ее разоруженческому механизму. На Конференции по разоружению намерены и дальше содействовать согласованию всеобъемлющей и сбалансированной программы работы в соответствии с переговорным мандатом форума при незыблемости основополагающих принципов его функционирования, в первую очередь правила консенсуса", - отметил министр.

"В целях достижения такой договоренности призываем еще раз самым ответственным образом подойти к рассмотрению российской инициативы о разработке на Конференции по разоружению международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма", - подчеркнул Лавров.

Россия предложила разработать конвенцию по борьбе с химическим и биологическим терроризмом в 2016 году на площадке Конференции по разоружению. По мнению постоянного представителя РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадия Гатилова, такой документ позволил бы значительно повысить эффективность международно-правового инструментария в сфере борьбы с терроризмом, когда речь идет о применении оружия массового уничтожения.