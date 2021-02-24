Лавров: продление СНВ-3 обеспечило должный уровень предсказуемости в отношениях РФ и США

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Пролонгация Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) гарантировала предсказуемость в отношениях двух стран. Об этом говорится в видеообращении главы МИД РФ Сергея Лаврова к участникам женевской Конференции по разоружению.

"Определенные обнадеживающие моменты обозначились в этом году. Прежде всего имею в виду недавнее продление Договора о стратегических наступательных вооружениях, который остается основополагающим элементом поддержания стратегической стабильности и международной безопасности, - сказал министр. - Таким образом, на ближайшие годы обеспечен должный уровень предсказуемости в отношениях между Россией и США, обладающими крупнейшими ядерными арсеналами".

"Кроме того, заложена основа для дальнейших переговоров по контролю над вооружениями с обязательным учетом всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность", - указал глава МИД РФ.

Он обратил внимание, что 2020 год был тяжелым во всех отношениях: усиливались тенденции по слому международных механизмов контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, росли напряженность и дефицит доверия между государствами - членами ООН. "К сожалению, продолжилась череда шагов со стороны США по подмене международного права и центральной роли ООН неким диктуемым из Вашингтона "глобальным порядком, основанным на правилах", - подчеркнул Лавров.

"Вслед за выходом в 2018 году из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и демонтажом в 2019 году Договора о ракетах средней и меньшей дальности в 2020 году США приняли подрывающее международную безопасность решение покинуть Договор по открытому небу" - напомнил глава российского МИД.

По его словам, еще одним фактором, осложнившим работу на всех многосторонних площадках, включая Конференцию по разоружению, стала пандемия коронавируса. "Фактически парализованными оказались все каналы традиционного дипломатического общения и взаимодействия", - констатировал Лавров.