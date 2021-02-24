Лавров: РФ призывает НАТО к встречным шагам по инициативам Москвы о неразвертывании РСМД

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Предложение России о неразвертывании ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования в регионах, где не будут размещаться аналогичные вооружения США, остается в силе. Москва призывает страны НАТО к встречным шагам, заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам женевской Конференции по разоружению.

"Вопросом первоочередной важности остается обеспечение сдержанности в ракетной сфере в условиях прекращения действия Договора о РСМД, - сказал глава МИД России. - Наше предложение остается в силе: не будем развертывать такие ракеты наземного базирования в тех регионах, где не будут размещаться аналогичные средства американского производства. Призываем страны НАТО к аналогичным встречным шагам. Наши конкретные предложения о взаимных мерах верификации хорошо известны".

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), запрещавший Москве и Вашингтону иметь баллистические и крылатые ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5 500 км, был заключен в 1987 году и прекратил существование в августе 2019 года. Уже в сентябре того же года стало известно, что президент РФ Владимир Путин предложил лидерам нескольких стран, в том числе членов НАТО, ввести мораторий на развертывание таких ракет в Европе и других регионах, но США фактически отвергли эту инициативу. В октябре 2020 года глава российского государства подтвердил приверженность Москвы мораторию на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности, "пока в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства".