Лавров заявил, что угроза гонки вооружений в космосе растет

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что угроза гонки вооружений в космическом пространстве нарастает, однако пока еще сохраняется шанс выработать меры, способные предотвратить ее.

"Нарастает угроза гонки вооружений в космосе. США и их союзники приступили к практической реализации курса на использование околоземного пространства для ведения боевых операций, в том числе наступательных, и размещение там ударных систем вооружений", - сказал он в видеообращении к участникам женевской Конференции по разоружению.

"Еще имеется шанс выработать общеприемлемые юридически обязывающие меры, способные предотвратить силовое противостояние в космическом пространстве", - указал министр.

"Российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, представленный здесь на Конференции по разоружению, является хорошей для этого основой", - отметил он.

Лавров напомнил, что Россия, со своей стороны, привержена обязательствам по недискриминационному использованию и исследованию космоса в мирных целях.