Песков заявил, что в России за последние годы многое сделано для улучшения жизни ветеранов

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в России многое было сделано для обеспечения достойного уровня жизни ветеранов.

"Для обеспечения ветеранов было за последние десятилетия сделано многое", - подчеркнул он в среду в беседе с журналистами. "Конечно, всегда будет казаться недостаточным этот уровень, он никогда не может казаться достаточным, - заметил представитель Кремля. - Но с точки зрения обеспечения жильем, услугами здравоохранения и так далее делается действительно многое".