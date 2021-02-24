Песков пока не ознакомился с поправками об ответственности за оскорбление ветеранов

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пока не ознакомился с текстом предлагаемых поправок в Уголовный кодекс РФ, устанавливающих ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.

"Я незнаком", - сказал он журналистам в среду, отвечая на просьбу высказать свое отношение к этому предложению.

Как сообщил журналистам первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, соответствующие поправки внесут в Госдуму в среду. Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") поясняла, что поправками предлагается "отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны и установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества".

Она уточнила, что поправки вносятся ко второму чтению законопроекта о защите исторической памяти, который был единогласно принят нижней палатой в первом чтении 10 февраля. Изменения коснутся уголовного и административного законодательства для юридических лиц.

Как отмечал еще один из авторов инициативы, председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов, поправки предусматривают не только увеличение штрафов, но и "реальные сроки за особо тяжелые случаи глумления над честью и достоинством ветеранов".