Захарова назвала цирком и "заранее разыгранной историей" ситуацию с новыми санкциями ЕС

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Решение Евросоюза о подготовке новых санкций в отношении РФ из-за ситуации с Алексеем Навальным является нелогичным и идет вразрез с европейскими достижениями в сфере защиты прав человека. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире передачи " Время покажет " на Первом канале.

Захарова напомнила о заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что решение о санкциях в отношении РФ было консолидировано по итогам его визита в Москву. "Визит прошел по традиционной схеме - и по форме, и по содержанию. И он сказал о том, что переговоры состоялись. <...> Это [заявления Борреля] вообще за гранью какой-либо логики. Как только пропадает логика, соответственно, мы имеем дело с заранее разыгранной абсурдной историей, со сценарием информационной кампании", - указала дипломат.

Она подчеркнула, что Евросоюз является объединением "стран с древнейшей историей, с богатой культурой, с экономическими достижениями, с достижениями в сфере прав человека", которым ЕС "всегда уделял истинное, настоящее внимание, не превращая это в цирк, что сейчас его заставляют делать".

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран ЕС в Брюсселе сообщил о принятом политическом решении ввести новые санкции в отношении лиц, которые, по мнению сообщества, ответственны за приговор Алексею Навальному. По его словам, санкции будут впервые введены в рамках санкционного механизма по нарушению прав человека.