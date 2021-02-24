Захарова: навязывание Вашингтоном решений, противоречащих интересам Европы, унижает ЕС

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Навязываемые Вашингтоном Евросоюзу политические решения унижают ЕС и не соответствуют интересам европейских народов. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире передачи "Время покажет" на Первом канале.

"На наших глазах происходит унижение Евросоюза, унижение значительной части Европы. Кем? Теми, кто навязывает им интересы, которые не соответствуют национальным интересам народов этих стран. <...> Теми, кто исповедует определенную политику, которая навязывается Европейскому союзу прежде всего из Вашингтона", - сказала она.

"Это не выгодно самим странам ЕС, это не выгодно нам, так как Европейский союз ранее был нашим, действительно, крупнейшим торговым партнером, нашим партнером в плане развития гуманитарных связей, энергетическим партнером. Мало того, мы выстраивали отношения на перспективу. Эти отношения должны были быть еще более значимыми и значительными", - добавила дипломат.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран ЕС в Брюсселе сообщил о принятом политическом решении ввести новые санкции в отношении лиц, которые, по мнению сообщества, ответственны за приговор Алексею Навальному. По его словам, санкции будут впервые введены в рамках санкционного механизма по нарушению прав человека.