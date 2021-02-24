В СПЧ предложили создать группу при МИД для мониторинга нарушений прав россиян за рубежом

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод предложил создать при Министерстве иностранных дел РФ координационную группу для мониторинга фактов дискриминации российских граждан за рубежом. Об этом говорится в докладе Брода, представленном в среду на конференции, посвященной нарушению прав граждан РФ и соотечественников за рубежом в 2020 году.

"В связи с продолжающейся практикой нарушения прав российских граждан и соотечественников за рубежом и необходимостью ответа на данные вызовы предлагаем... создать при Министерстве иностранных дел РФ координационную группу из представителей НКО, юристов, журналистов для мониторинга фактов дискриминации российских граждан и соотечественников за рубежом и выработки механизмов правового и политического реагирования", - говорится в документе.

Также член СПЧ предлагает рассмотреть возможность публикации экспертных докладов о нарушении прав российских граждан и соотечественников за рубежом в ООН, Совете Европы и ОБСЕ.

Особое внимание в докладе члена СПЧ уделено нарушениям, зафиксированным в США, Латвии, Литве, Эстонии и на Украине.