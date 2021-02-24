Хинштейн назвал русофобией блокировку в Twitter аккаунтов, якобы связанных с Россией

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Блокировка 100 аккаунтов, якобы связанных с Россией, является распространением русофобии, необходимо отстаивать свободу слова перед глобальными IT-компаниями. Такое мнение в среду ТАСС высказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Платформы закрывают рот неугодным, блокируют альтернативную точку зрения. И это, к сожалению, не разовый случай, а повсеместное явление - YouTube блокирует российских пользователей, в Латвии запрещают российские каналы, Twitter блокирует сотни аккаунтов, якобы связанных с Россией. Можно сказать, что это распространение русофобии", - считает Хинштейн.

Парламентарий также привел в пример блокировку учетных записей экс-президента США Дональда Трампа в Twitter, Facebook и Instagram. "Мы видим примеры, когда платформы в одну минуту блокируют аккаунты иностранных лидеров с миллионной аудиторией. Свободу слова нам теперь предстоит отстоять перед глобальными IТ-корпорациями", - убежден председатель думского комитета.

Ранее Twitter заблокировал 100 аккаунтов, якобы связанных с российскими властями. Согласно распространенным на сайте компании данным, речь идет о двух группах учетных записей. Первая из них состоит из 69 аккаунтов, обвиняемых в активности, направленной на "ослабление стабильности и надежности НАТО". Во вторую группу попал 31 аккаунт, предположительно связанный с российским "Агентством интернет-исследований", посредством которых якобы осуществлялись действия, "направленные против США и ЕС". В МИД РФ в свою очередь заявили, что Москва изучит основания блокировки аккаунтов, внешнеполитическое ведомство даст экспертное заключение.