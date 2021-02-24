Путин потребовал от ФСБ вскрывать контакты террористов с зарубежными спецслужбами

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Зарубежные спецслужбы могут использовать террористов в своих целях, выявлению этих контактов нужно уделить особое внимание. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

"Особое внимание прошу уделить вскрытию контактов террористических групп и зарубежных спецслужб", - сказал Путин, отметив, что "все идет в ход, используют и террористов".

Он подчеркнул, что террористическая сеть в РФ пытается восстановить свою активность. "Поэтому важно не только выявлять и ликвидировать ячейки террористов, в том числе и так называемые спящие, глубоко законспирированные, но и в целом анализировать и прогнозировать ситуацию", - сказал президент.

Путин заявил, что в стране в 2020 году удалось пресечь деятельность 72 кадровых сотрудников и более 400 агентов спецслужб других государств. "Пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 423 агентов иностранных спецслужб", - отметил российский лидер.

Предотвращение преступлений

По словам президента, в России в 2020 году предотвратили 72 террористических преступления. Путин назвал терроризм самой острой и опасной угрозой, борьба с которой требует постоянной собранности и выверенных, упреждающих оперативных действий. "В 2020 году было предотвращено 72 преступления террористической направленности, это на четверть больше, чем годом ранее: [в 2019 году] было 57", - сказал глава государства.

По его словам, это свидетельствует о том, что "преступные замыслы в подавляющем большинстве случаев удается вскрывать еще на стадии их подготовки, тем самым сберегая жизнь и здоровье людей". Президент нацелил ФСБ на работу подобного качества и в будущем.

Путин назвал крайне значимым результатом уничтожение в декабре 2020 года последней организованной бандгруппы, совершавшей преступления в Чечне и Ингушетии. Он отметил также и работу "на дальних подступах", в том числе удары по террористам в Сирии. Глава государства выразил благодарность всем, кто участвовал и участвует в этих операциях.

Террористических вызовов и угроз не становится меньше, заявил президент. "Мы видим, что уровень глобальных вызовов, таких как терроризм, трансграничная преступность, киберпреступнось, не снижаются", - сказал глава государства.

Путин особо подчеркнул, что вопросы государственной безопасности, защиты граждан от внутренних и внешних угроз постоянно находятся в центре внимания руководства страны и остаются приоритетными.

При этом российский лидер подчеркнул, что текущем году коллегия ФСБ проходит не в расширенном, как прежде, формате, а наоборот в сокращенном формате. "Но это не снижает важности сегодняшнего нашего мероприятия, к сожалению, таковы требования текущей эпидемиологической ситуации", - сказал Путин, обращаясь ко всем сотрудникам службы. Он поблагодарил сотрудников ФСБ за профессиональную и четкую работу, готовность решать все задачи в нестандартных условиях без ссылки на текущие обстоятельства.

Новые подходы к кибербезопасности

Обеспечение кибербезопасности России требует новых подходов, уверен Путин.

"Новых подходов требует обеспечение кибербезопасности, глобальное цифровое пространство уже стало полем весьма жесткого геополитического соперничества", - сказал глава государства. "В прошлом году только количество так называемых наиболее опасных атак на российские информационные ресурсы, включая ресурсы органов власти и управления, выросли почти в 3,5 раза", - отметил он.