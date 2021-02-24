Путин заявил, что Россию по-прежнему хотят ослабить и поставить под внешний контроль

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Россию по-прежнему хотят ослабить и поставить под внешний контроль, как это происходит с рядом стран на постсоветском пространстве. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин, открывая заседание коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).

"Мы сталкиваемся с так называемой политикой сдерживания России. Речь здесь идет не о естественной для международных отношений конкуренции, а именно о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать наше развитие, затормозить его, создать проблемы по внешнему периметру, спровоцировать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности, которые объединяют российской общество, и в конечном итоге ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль, как, это мы видим, знаем это, происходит в некоторых странах на постсоветском пространстве", - подчеркнул глава государства.

Путин сделал акцент на том, что не преувеличивает. "Да, собственно говоря, вас и убеждать в этом не нужно, вы это сами хорошо знаете, даже, может быть, лучше, чем кто-либо другой. Достаточно познакомиться с публичными стратегическими документами и весьма откровенными заявлениями государственных деятелей целого ряда стран. Недружественное отношение к России, к ряду других самостоятельных, суверенных центров мирового развития даже не пытаются скрывать", - отметил российский лидер.