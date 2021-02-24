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Путин поручил ФСБ бороться с хищениями средств, выделенных на борьбу с коронавирусом

Борьба с коррупцией на всех уровнях власти должна быть последовательной, подчеркнул президент

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Борьба с коррупцией на всех уровнях власти, в том числе с хищениями средств на борьбу с коронавирусом, должна быть продолжена, заявил президент России Владимир Путин в среду на заседании коллегии ФСБ.

"Последовательной должна быть и борьба с коррупцией в экономической сфере и на всех уровнях власти, - указал глава государства. - Особо обращаю внимание на пресечение хищений и нецелевого использования бюджетных средств, в первую очередь выделяемых на строительство стратегических объектов, на госпрограммы, на гособоронзаказ, на борьбу с коронавирусной инфекцией".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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