Путин поручил ФСБ бороться с хищениями средств, выделенных на борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Борьба с коррупцией на всех уровнях власти, в том числе с хищениями средств на борьбу с коронавирусом, должна быть продолжена, заявил президент России Владимир Путин в среду на заседании коллегии ФСБ.

"Последовательной должна быть и борьба с коррупцией в экономической сфере и на всех уровнях власти, - указал глава государства. - Особо обращаю внимание на пресечение хищений и нецелевого использования бюджетных средств, в первую очередь выделяемых на строительство стратегических объектов, на госпрограммы, на гособоронзаказ, на борьбу с коронавирусной инфекцией".