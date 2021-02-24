Памфилова заявила, что число политических партий в РФ сократилось за два года в два раза

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, ссылаясь на данные Министерства юстиции РФ, сообщила, что сейчас действует 36 политических партий, из которых две уже получили решение Верховного суда о ликвидации.

"По последним данным Минюста РФ, которые поступили в ЦИК, сейчас в стране действует 36 политических партий. Давайте вспомним: еще года два назад их было за 70. Вот прошел такой естественный отбор", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

По ее словам, по двум из 36 партий уже "есть решение Верховного суда РФ об их ликвидации". "В результате будет 34 партии. Речь идет о партии "Возрождение аграрной России" и Объединенной партии людей ограниченной трудоспособности России", - отметила глава ЦИК.

Она напомнила, что 22 февраля на объединительном съезде трех партий ("Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России") было принято решение о ликвидации двух из них. "С учетом того, что все они обладали правом участвовать в выборах депутатов Госдумы без сбора подписей, теперь таких партий остается 14", - сказала Памфилова.

Справочник партий

Кроме того, ЦИК представил интерактивный справочник, посвященный политическим партиям в РФ. В нем представлены сведения о партиях, имеющих право участвовать в выборах.

"Избирателю достаточно сложно разобраться в этом партийном многообразии. У нас только исходя из названий три коммунистические партии, четыре демократические. Четыре партии выступают за справедливость, две из них - конкретно за социальную справедливость. При этом по политическому опыту и весу они отличаются разительно", - отметила Памфилова.

Она добавила, что ЦИК владеет наиболее полной информацией о политических партиях, теперь весь этот исчерпывающий массив данных будет представлен на сайте комиссии. "Предполагаю, что эти сведения будут полезны как для избирателей, так и для представителей СМИ, наблюдательского и экспертного сообщества", - заключила Памфилова.

Выборы в Госдуму должны пройти в третье воскресенье сентября, то есть 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. Согласно данным на конец декабря 2020 года, в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 8 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.