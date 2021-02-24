Полянский оценил итоги визита главы МАГАТЭ в Иран

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Россия настроена оптимистично в связи с итогами визита гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Иран. Соответствующее заявление сделал в среду на брифинге первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы были очень воодушевлены результатами недавнего визита директора МАГАТЭ Рафаэля [Гросси] в Тегеран", - сказал Полянский и добавил, что итоги визита главы международной организации "добавляют уверенности". "По этой причине мы настроены довольно оптимистично и считаем, что ситуация устойчивая и контролируемая", - добавил он.

Полянский отметил, что США предприняли верные и логичные шаги в отношении Ирана, но необходимо понять механизм возвращения Вашингтона в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

По словам Полянского, РФ "надеялась на то, что [США] придут к реалистичному пониманию важности СВПД, что и произошло". "Мы считаем, что это не только очень верный, но и логичный шаг", - подчеркнул он. "Необходимо понять механизм возвращения США [в иранскую сделку], потому что это не может произойти автоматически, это должно быть общим решением ее участников", - подчеркнул зампостпреда РФ, добавив, что Россия против расширения ядерной сделки за счет новых условий и участников при возвращении в нее США.

Зампостпреда подчеркнул, что возвращение к СВПД подразумевает "четкие и жесткие временные рамки". "Мы не поддерживаем какие-либо дискуссии о том, что необходимо что-то изменить, что в этом плане действий должно быть больше участников", - указал Полянский.