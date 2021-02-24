В Госдуме прокомментировали высказывания главы Microsoft о причастности РФ к кибератакам

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Тема русских хакеров стала шаблонной для нагнетания антироссийской истерии в США, при этом ложные заявления о кибератаках используются как повод для введения санкций. Такое мнение в среду выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Неуловимые русские хакеры стали уже шаблоном для нагнетания антироссийской истерии. Очередные слушания в Сенате [Конгресса США] закончились предсказуемыми голословными обвинениями России", - сказал Слуцкий журналистам, имея в виду высказывания президента Microsoft Брэда Смита о наличии доказательств о причастности РФ к кибератакам, в том числе на правительственные учреждения в США, которые при этом предъявлены не были.

"Снова очередной антироссийский миф пытаются выдать за реальность. Новая администрация в Белом доме, как, к сожалению, и прогнозировалось, не собирается отказываться от политики сдерживания", - констатировал глава комитета. По его словам, речь идет о "той информационной дискредитирующей кампании против России за рубежом, про которую говорил президент Владимир Путин".

Слуцкий указал на то, что "коллективный Запад ведет нечестную игру и не собирается отбрасывать в сторону шулерские подходы, если речь идет о РФ". "Как водится, снова угрозы санкций и применения ответных мер на собственные же фейки и провокации. Если цель - построение гегемонии, то цель оправдывает средства, очевидно, считают в Вашингтоне", - резюмировал депутат.

Как заявил ранее Смит на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената США, Microsoft полагает, что к кибератаке, предпринятой в марте 2020 года против американских правительственных ведомств и частных компаний с использованием программного обеспечения Orion компании SolarWinds, якобы имеет отношение российская разведка.

О кибератаках

Программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте 2020 года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, загруженное и использованное затем тысячами клиентов SolarWinds, среди которых были правительственные учреждения США и более 400 крупнейших американских компаний.

Занимавший в прошлом году пост госсекретаря Майкл Помпео изложил версию, согласно которой к данному нападению причастна Россия. В конце января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден поручил спецслужбам страны провести полную оценку этой кибератаки и возможной причастности РФ к ее организации.

Российские представители на самом высоком уровне категорически отвергли версию Вашингтона о причастности Москвы к подобным действиям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не причастна к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании США. По его словам, любые обвинения России в причастности "являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".