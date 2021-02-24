Полянский: международное сообщество должно помочь Сирии провести выборы в 2021 году

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Международное сообщество должно оказать помощь Сирии в проведении президентских выборов в этом году. Об этом заявил в среду на брифинге первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы должны все оказать помощь в организации этих выборов, это наша позиция", - сказал Полянский и отметил, что Сирия "имеет полное право" на их проведение и "нет положений, которые могли бы этому препятствовать".

Зампостпреда РФ пояснил, что президентские выборы и выработка новой конституции - это разные процессы, а потому причин для признания их незаконными нет. "Мы слышали планы некоторых западных стран, которые с самого начала стали говорить, что они не признают эти выборы, что они нелегитимные. Безусловно, это их право поступать таким образом, однако мы думаем, что оснований для такой позиции нет", - резюмировал дипломат.

В сентябре тогдашний вице-премьер и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем на совместной с российскими вице-премьером Юрием Борисовым и главой МИД РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции в Дамаске заявил, что выборы президента Сирии состоятся в соответствии с действующей конституцией в 2021 году и будут свободными и прозрачными.