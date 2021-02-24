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Полянский заявил о готовности России к диалогу по стратегической стабильности с США

Первый заместитель постпреда России при ООН отметил, что "продление ДСНВ заложило хорошую основу" для дискуссий

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Россия готова серьезно обсуждать с Соединенными Штатами вопросы стратегической стабильности при администрации Джо Байдена. Об этом заявил в среду на брифинге первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы готовы сотрудничать, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Есть много того, что мы можем сделать вместе, особенно в области стратегической стабильности. Мы готовы для серьезных, конструктивных дискуссий по этому вопросу. Продление ДСНВ заложило для них хорошую основу".

"Мы выступаем за сотрудничество в этой сфере, выступали за него и при администрации Трампа. Наши двери всегда открыты", - добавил дипломат.

Теги
СШАРоссия
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