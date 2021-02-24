Полянский заявил, что в британской резолюции по вакцинации нужно уточнить формулировки

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Россия не выступает против резолюции, в которой затрагиваются вопросы вакцинации от коронавируса в зонах конфликта, но считает необходимым уточнить ряд формулировок. Об этом заявил в среду на брифинге первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы обсуждаем сейчас эту резолюцию, - сказал он, отвечая на вопрос о позиции Москвы относительно резолюции по вакцинации в конфликтных регионах. - Мы не против нее. Есть технические вопросы, которые мы пытаемся прояснить".

Полянский при этом отметил, что в вопросе вакцинации, на его взгляд, первую роль играют национальные правительства, а не Совет Безопасности ООН. "Но что касается резолюции, я надеюсь, что мы сможем договориться о ней. Дискуссии продолжаются, - продолжил он. - В этой резолюции отражены вопросы вакцинации. Мы работаем с британскими коллегами, чтобы подобрать необходимые формулировки".

Ранее на заседании Совета Безопасности ООН по борьбе с пандемией глава МИД председательствующей в СБ в феврале Великобритании Доминик Рааб призвал принять резолюцию в поддержку перемирия в зонах конфликтов по всему миру, чтобы дать возможность доставить в эти районы вакцины от коронавируса.