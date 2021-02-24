Полянский: новый постпред США при ООН может рассчитывать на благоприятное отношение РФ

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Новый постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд может рассчитывать на самое благоприятное отношение с российской стороны. Об этом заявил в среду на брифинге первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

В среду вице-президент США Камала Харрис привела Томас-Гринфилд к присяге после того, как ее кандидатура была утверждена в Сенате США. "Мы с нетерпением ждем взаимодействия с ней, слышали, что она - профессионал, одна из нас, скажем так. <...> Можете рассчитывать на наше самое благоприятное отношение и самые позитивные эмоции по отношению к ней", - сказал зампостпреда РФ при ООН, отвечая на вопрос журналиста.

"Нам необходимо находить общую позицию, даже если наши столицы иногда расходятся по разным вопросам", - резюмировал дипломат.

68-летняя Томас-Гринфилд является отставным кадровым дипломатом. На дипломатическую службу поступила в 1982 году. Занимала перед уходом с госслужбы ответственные посты в Госдепартаменте США. В 2008-2012 годах была американским послом в Либерии. В 2013-2017 годах являлась помощником госсекретаря США по делам Африки. В 2017 году была отправлена в отставку при предыдущей администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом, который представлял Республиканскую партию. После этого ушла в частный сектор, став старшим вице-президентом крупной вашингтонской консалтинговой компании Albright Stonebridge Group.

Нынешний американский президент Джо Байден, являющийся демократом, выдвинул кандидатуру Томас-Гринфилд на пост постпреда США при ООН в ноябре минувшего года. Занимающее эту должность лицо обычно является в США членом президентского кабинета. Байден, объявляя о выдвижении кандидатуры Томас-Гринфилд, отметил, что та будет иметь статус члена кабинета, поскольку он заинтересован в ее мнении "по всем крупным внешнеполитическим дискуссиям" в Вашингтоне. Выступая в конце января на слушаниях, посвященных рассмотрению ее кандидатуры, Томас-Гринфилд заявила, что США должны агрессивно отвечать на действия России, но в то же время работать вместе с Москвой по вопросам, представляющим обоюдный интерес.