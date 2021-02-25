В МИД России призвали сократить роль доллара во всех операциях

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Россия должна сократить роль доллара в любых операциях и дистанцироваться от американской экономической системы, ставшей источником враждебных действий. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в опубликованном в среду интервью агентству деловых новостей Bloomberg .

"Нам необходимо огородить себя от финансовой и экономической системы США с тем, чтобы устранить зависимость от этого токсичного источника постоянных враждебных действий, - указал замглавы МИД РФ. - Нам нужно снизить роль доллара во всех операциях". При этом, как указывает Bloomberg, Рябков не пояснил, какие конкретные меры российская сторона может принять с тем, чтобы снизить зависимость от американской валюты.

По данным агентства, замглавы российского МИД подчеркнул, что напряжение в отношениях РФ и США уверенно нарастает. "Никогда не было ничего подобного даже не в смысле отсутствия доверия, а в смысле взаимной враждебности, - приводит Bloomberg слова Рябкова. - Эмоции зашкаливают, и улучшения мы не увидим еще долгое-долгое время".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила на брифинге, что Соединенные Штаты намерены в течение нескольких недель ответить на приписываемые России недружественные шаги. Таким образом она прокомментировала публикацию в газете The Washington Post, в которой говорилось, что Вашингтон готовит санкции и другие меры в отношении Москвы в связи с приписываемой РФ масштабной кибератакой на компьютерные сети США, а также ситуацией вокруг Алексея Навального.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля заявила, что США всегда придумывают различные поводы для введения антироссийских санкций. По ее словам, подлинные основания для этого американской стороне не нужны, поводы "они всегда найдут и придумают".