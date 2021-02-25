В ОДКБ оценили влияние расширения контактов Грузии и НАТО на обстановку в Карабахе

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Наращивание военного сотрудничества Грузии и НАТО может негативно сказаться на обстановке в Нагорном Карабахе, заявил журналистам в четверг начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Анатолий Сидоров.

Он напомнил, что благодаря посредничеству России боевые действия на территории Нагорного Крабах удалось остановить и начался процесс урегулирования кризиса. "Фактором, способным негативно отразиться на развитии обстановки в регионе, остается наращивание военного сотрудничества Грузии с НАТО", - сказал Сидоров.

Он отметил, что по итогам состоявшихся в 2020 году в Брюсселе встреч руководства Грузии и НАТО был дополнен так называемый существенный пакет мер НАТО-Грузия, а также достигнута договоренность об увеличении в 2021 году числа мероприятий боевой подготовки, количества визитов кораблей альянса в грузинские порты и оказание финансовой помощи Тбилиси для приведения ВС Грузии к стандартам НАТО.

"Рассматривается также вопрос об усилении военного присутствия США в регионе, в том числе для обеспечения контроля воздушного пространства над территорией республики и акваторией Черного моря", - подчеркнул Сидоров.

"Указанная военная деятельность будет способствовать поддержанию напряженности на Кавказе и снижению уровня региональной безопасности", - добавил он.