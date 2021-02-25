В ОДКБ назвали усиление ИГ в Афганистане главной угрозой безопасности в Центральной Азии

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Филиал террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена на территории РФ) усиливает позиции в Афганистане, что является главной угрозой для безопасности стран Центральной Азии. Об этом сообщил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Анатолий Сидоров.

"Главную угрозу региональной безопасности представляет усиление позиции в Афганистане филиала международной террористической организации "Исламское государство" - "Вилаят Хорасан" (деятельность запрещена в РФ), численность боевиков которого достигла 4 тыс. человек", - отметил Сидоров.

По словам начальника Объединенного штаба ОДКБ, наиболее активно их отряды действуют в восточной и северной провинциях для установления контроля над приграничными с Таджикистаном и Пакистаном районами, чтобы создать там плацдарм "для дальнейшей экспансии в государства Центральной Азии".

"Сокращение иностранного военного присутствия наряду с неспособностью афганских силовых структур эффективно противостоять вооруженной оппозиции будет и далее способствовать продвижению интересов исламистов и увеличению численности их сторонников", - добавил Сидоров.