МИД РФ: противодействие принятию конвенции о невмешательстве в ближайшие годы усилится

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Поляризация международных отношений продолжает расти, и это повлечет еще большее противодействие идее принятия универсальной конвенции о невмешательстве в дела других государств, в том числе на площадке ООН. Об этом заявил в четверг директор Правового департамента МИД РФ Евгений Загайнов, выступая на круглом столе в Совете Федерации.

Он указал, что обсуждение тематики невмешательства в многосторонних форматах всегда вызывало серьезные противоречия. В частности, ни одна декларация Генассамблеи ООН по этой теме не была принята консенсусом. "Традиционно более 50 стран голосуют и против резолюции о содействии установлению демократического и справедливого международного порядка. Очевидно, что поляризация международных отношений в последние годы продолжает расти, и, соответственно, следует ожидать еще большего противодействия идее универсальной конвенции о невмешательстве, в том числе и на площадке ООН", - сказал директор Правового департамента МИД.

По этой причине РФ необходимо понимать, начиная работу над проектом соответствующей конвенции, что сейчас рассчитывать на участие оппонентов Москвы в документе "явно не приходится", добавил Загайнов.

Ранее председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов сообщил, что Россия вместе с партнерами работает над концепцией проекта международной конвенции о противодействии вмешательству во внутренние дела суверенных государств. По его словам, речь идет о взаимодействии десятков стран по этому вопросу.