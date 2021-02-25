Володин заявил, что выборы президента в Киргизии прошли более открыто, чем в США

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президентские выборы в Киргизии прошли открыто и легитимно, к ним есть доверие, этот опыт следовало бы перенять властям США. Об этом в четверг заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который находится в России с первым официальным визитом.

"Наши наблюдатели принимали участие в выборах, по итогам все пришли к мнению, что их конкурентность, открытость и легитимность были на высоком уровне", - сказал Володин, слова которого приводит думская пресс-служба. Он заметил, что "выборы в Киргизии прошли более открыто, чем в США". "США всегда предлагали учиться у них, теперь им надо поучиться у вас. В отличие от США к выборам в Киргизии есть доверие", - указал спикер, поздравив Жапарова с избранием.

Межпарламентское взаимодействие

Володин выразил надежду на то, что визит Жапарова позволит задать новый импульс к развитию межгосударственных отношений, в том числе между парламентами двух стран. "Россия и Киргизия являются стратегическими партнерами, поэтому для нас очень важно, чтобы парламенты делали все для развития и укрепления наших связей, чтобы диалог шел как в форматах ОДКБ, СНГ и ЕврАзЭС, так и в рамках профильных комитетов", - сказал он.

"Нас действительно многое связывает: и история наших стран, и то, что сегодня мы можем опираться на культурные связи, образовательные проекты, - подчеркнул председатель Госдумы. - Нам важно, чтобы мы лучше понимали другу друга, чтобы на межпарламентских форумах мы занимали совместную позицию". По его словам, это будет укреплять принимаемые совместно решения.

Володин сообщил, что в конце марта планируется его встреча с председателем парламента республики Талантом Мамытовым в рамках работы Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, заседание которого пройдет в Душанбе. "Мы обсудим отношения парламентов наших стран, а также вопросы гармонизации законодательства совместно с государствами - участниками ОДКБ", - сказал Володин.

В ходе встречи Володин также выделил такой аспект в отношениях двух стран, как официальный статус русского языка в Киргизии. "Официальным языком в Кыргызстане является русский язык. Это новые возможности для граждан Киргизии. Мы приняли решение, которое позволяет представителям стран, в которых русский язык является языком официального общения, получить ряд льгот. Например, им не нужно переучиваться на права", - отметил он.

"Никто не ждет граждан наших стран в Европе, нет там возможности для той самореализации, которая может быть у граждан Кыргызстана здесь, в нашей стране", - добавил Володин.