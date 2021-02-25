В ОДКБ заявили, что США целенаправленно дестабилизируют систему безопасности в Европе

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Деятельность США и НАТО ведет к целенаправленной дестабилизации системы безопасности в Европе. Об этом заявил в четверг журналистам начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров.

"Соединенные Штаты продолжают целенаправленную деятельность, способствующую ухудшению стратегической стабильности и безопасности в Европе, о чем свидетельствует последовательное наращивание американского военного присутствия на Европейском континенте", - сказал он.

В частности, по словам Сидорова, на территории Польши предусматривается строительство объектов военной инфраструктуры и размещение до 20 тыс. американских военнослужащих. В Болгарии планируется размещение формирования ВС США общей численностью до 2,5 тыс. военнослужащих с возможным увеличением до 5 тыс. на ротационной основе. В Германии завершено формирование 41-й бригады полевой артиллерии командования сухопутных войск США в Европейской зоне, а в Литве в непосредственной близости от государственной границы Белоруссии размещен американский танковый батальон.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ также добавил, что наряду с этим НАТО реализует меры по сокращению сроков готовности формирований объединенных вооруженных сил альянса к выполнению задач, совершенствует интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны, поддерживает ядерный потенциал в готовности к использованию. Уже сейчас в Центральной и Восточной Европе на ротационной основе дислоцируются более 12 тыс. военнослужащих объединенных вооруженных сил НАТО, отметил он.

"Кроме того, ключевое значение отдается разработке средств борьбы с российскими гиперзвуковыми ракетами с последующим симметричным размещением в Европе подобных вооружений, а также использованию околоземного пространства в военных целях", - сказал Сидоров.

Он уточнил, что основные направления деятельности НАТО формируются под непосредственным контролем Вашингтона. В результате подготовка к "сдерживанию российской агрессии" закреплена практически во всех доктринальных документах НАТО.

Боеготовность НАТО

Концентрация военной техники в странах Восточной Европы и активное проведение учений даже в условиях пандемии говорят о намерениях руководства НАТО сохранить высокую боевую готовность войск на восточном фланге альянса, заявил Сидоров.

"Примечателен тот факт, что, несмотря на то, что в условиях распространения новой коронавирусной инфекции командование объединенных вооруженных сил НАТО было вынуждено корректировать количество и масштабы совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, значительную часть из ранее намеченных учений все-таки удалось провести. Данный факт свидетельствует о намерениях руководства блока сохранить высокую боевую готовность войск на восточном фланге альянса", - сказал Сидоров.

По его словам, также НАТО заблаговременно накапливает вооружения, военную технику и материальные средства на передовых базах хранения в Польше, странах Балтии, Болгарии и Румынии. "С целью приема войск и обеспечения их развертывания на территориях восточно-европейских государств в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии, Словакии, а также Латвии, Литве и Эстонии функционируют передовые координационные центры", - пояснил он.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ подчеркнул, что в европейских странах активно совершенствуется транспортная инфраструктура, в том числе аэродромная сеть, военно-морские базы, крупные порты, автомобильные и железные дороги. "Прорабатывается упрощенный порядок пересечения границ воинскими формированиями и грузами. На этом фоне отмечается значительная активизация деятельности объединенных вооруженных сил НАТО на восточных рубежах альянса", - заявил он.

Он подчеркнул, что возросла интенсивность полетов стратегической бомбардировочной, разведывательной и базовой патрульной авиации в воздушном пространстве Болгарии, Польши, Румынии, стран Балтии и Украины, а также над акваториями Балтийского и Черного морей. "Прорабатываются вопросы постоянного размещения на болгарских и румынских аэродромах самолетов базовой патрульной авиации стран альянса. Почти в два раза увеличилось количество мероприятий оперативной и боевой подготовки, в том числе с задействованием американских стратегических бомбардировщиков - носителей ядерного оружия", - сказал он.

По словам Сидорова, в сценарий большинства учений заложена отработка вопросов создания и применения крупных многонациональных группировок войск, а также порядок переброски воинских формирований из Германии по северо-восточному (ФРГ, Польша, страны Балтии) и юго-восточному (ФРГ, Венгрия, Болгария) коммуникационным направлениям.