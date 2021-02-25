Полиция Австрии не уведомляла посольство России о задержании Урала Рахимова

ВЕНА, 25 февраля. /ТАСС/. Уведомление из австрийской полиции о задержании сына бывшего главы Башкирии Урала Рахимова в Вене не поступало. Об этом сообщили в четверг ТАСС в посольстве РФ в Австрии.

"Урал Рахимов к нам за помощью не обращался. Уведомление из полиции о его задержании не поступало", - сообщили в посольстве РФ. Как отмечается, уведомление делается не позднее трех дней со времени ареста или лишения личной свободы в иной форме.

Ранее в ряде российских СМИ появились утверждения о задержании австрийскими правоохранительными органами в Вене Урала Рахимова по запросу России.

В настоящее время Урал Рахимов находится в Австрии, ранее суд в Вене отказывал в его экстрадиции в Россию, посчитав, что российский запрос может иметь политическую мотивацию. Адвокат Рахимова сообщал, что этим австрийские власти завершили собственное расследование в отношении экс-главы "Башнефти" и не имеют к нему претензий.

В апреле 2014 года против Рахимова было возбуждено дело по статьям УК РФ "Присвоение или растрата в особо крупном размере" и "Легализация незконно полученных денежных средств". Обвинения были предъявлены заочно, в ноябре 2014 года Рахимов в письменном виде дал показания по делу, рассказав о своей роли во время приватизации и продажи предприятий башкирского ТЭК.