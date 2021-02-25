В Кремле не обсуждают перенос срока выборов в Госдуму

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Тема возможного переноса срока выборов в Госдуму не обсуждается в Кремле. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мне не известно о таких активных разговорах, я слышал высказывания Владимира Вольфовича [Жириновского], но об активности разговоров мне ничего не известно. И в администрации [президента] таких разговоров не ведется", - сказал он.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью телеканалу "Россия-24" не исключил, что депутатов могут распустить в марте, а проведение досрочных выборов в нижнюю палату парламента состоится в начале лета.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. Согласно данным на конец декабря 2020 года, в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав восьми субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.