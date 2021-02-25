В Кремле отказались комментировать слова Пашиняна о неэффективности "Искандеров"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что использовавшиеся во время военных действий в Нагорном Карабахе ракеты комплексов "Искандер" якобы "не взорвались или взорвались лишь на 10%". При этом представитель Кремля заметил, что российская техника неоднократно доказывала свою эффективность.

"Мы это оставляем без комментариев", - ответил Песков в четверг на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают слова Пашиняна. "Российская техника неоднократно демонстрировала свою эффективность в самых различных точках мира", - добавил представитель Кремля.

Во вторник вечером Пашинян в интервью местному порталу 1in.am прокомментировал заявление экс-президента страны Сержа Саргсяна о том, что армянская сторона должна была использовать ракеты "Искандер" в первые дни военных действий в Карабахе. Пашинян предложил Саргсяну ответить, почему "выпущенные ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%". Позже опрошенные ТАСС военные эксперты сообщили, что "Искандеры" вообще не использовались в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе.

Армения впервые заявила о приобретении российских тактических комплексов "Искандер" в сентябре 2016 года.