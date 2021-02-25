Лавров и глава МИД Армении обсудили по телефону ситуацию в республике

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном выразил надежду на мирное урегулирование ситуации в республике и подчеркнул, что Москва рассматривает последние события как внутреннее дело Еревана.

"Айвазян информировал о последнем развитии событий в республике. С российской стороны подчеркнуто, что рассматриваем ситуацию как внутреннее дело Армении, рассчитываем на ее урегулирование в мирном русле", - говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

Генштаб ВС Армении распространил в четверг заявление о том, что в связи с создавшейся ситуацией военные требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства, а также рекомендуют воздержаться от применения силы. В документе говорится, что они "не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной ситуации". Пашинян назвал требование военных попыткой переворота и призвал соратников прийти на площадь Республики.