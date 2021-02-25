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Политический кризис в Армении
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Лавров и глава МИД Армении обсудили по телефону ситуацию в республике

Российский министр иностранных дел выразил надежду на мирное урегулирование ситуации в республике

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном выразил надежду на мирное урегулирование ситуации в республике и подчеркнул, что Москва рассматривает последние события как внутреннее дело Еревана.

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"Айвазян информировал о последнем развитии событий в республике. С российской стороны подчеркнуто, что рассматриваем ситуацию как внутреннее дело Армении, рассчитываем на ее урегулирование в мирном русле", - говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

Генштаб ВС Армении распространил в четверг заявление о том, что в связи с создавшейся ситуацией военные требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства, а также рекомендуют воздержаться от применения силы. В документе говорится, что они "не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной ситуации". Пашинян назвал требование военных попыткой переворота и призвал соратников прийти на площадь Республики.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАрменияРоссияПолитический кризис в Армении
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