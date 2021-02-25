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В Совфеде выразили надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в Армении

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что считает текущие события сугубо внутренним делом суверенной Армении

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев рассчитывает на скорейшую стабилизацию ситуации в Армении в рамках действующего законодательства, он сообщил, что российские сенаторы находятся в контакте с армянскими коллегами-парламентариями.

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"Следим, разумеется, с обеспокоенностью. Желаем братскому армянскому народу скорейшей стабилизации ситуации на основе конституции и действующего законодательства. Находимся в контакте с армянскими коллегами-парламентариями", - сказал Косачев ТАСС в четверг.

Он добавил, что считает текущие события сугубо внутренним делом суверенной Армении.

Ранее в четверг Генштаб ВС Армении распространил заявление, в котором говорилось, что в связи с создавшейся ситуацией военные требуют отставки премьер-министра и правительства, а также рекомендуют воздержаться от применения силы. Заявление подписали начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов.

Премьер-министр Никол Пашинян назвал требование Генштаба ВС попыткой военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба. По конституции Армении начальника Генерального штаба назначает и снимает с должности президент по предложению премьер-министра. Однако, если президент не подписывает предложение премьера, то оно автоматически вступает в силу через 15 дней. В администрации президента Армена Саркисяна сообщили, что он уже получил предложение Пашиняна, но еще не подписал его.

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