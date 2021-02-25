Володин призвал наказать виновников аварии, оставившей без воды 400 тыс. жителей Саратова

САРАТОВ, 25 февраля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал наказать виновных в аварии, в результате которой ряд жилых домов и соцобъектов остались без водоснабжения и отопления в четверг в Саратове.

В Саратове в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях холодного водоснабжения (ХВС) перебои с водой наблюдались в 2 726 жилых домах разной этажности с населением 424 тыс. человек. По уточненным данным администрации города, в связи с аварийной ситуацией отключен ряд котельных, без отопления находятся порядка 200 многоквартирных домов и 20 объектов социальной сферы.

"Надо разобраться и наказать виновных за халатность. Надо наказать тех, кто это допустил", - сказал Володин в ходе рабочей поездки в Саратовскую область, от которой он был избран в Госдуму.

По данным администрации Саратова, полная ликвидация последствий аварии планируется к полуночи по местному времени (23:00 мск). В настоящей момент в городе минус 14 градусов.